Protokol Eşlerinden Öğrencilere Hediye

Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan öğrencilerle bir araya geldi.
Çiftçi, beraberindekilerle eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle tatile giren çocukların sevincine ortak oldu.
Etkinlikte öğrenciler, Çiftçi ve beraberindekiler için halk oyunları gösterileri, müzik ve şiir dinletileri sundu.
Takdir ve teşekkür belgesi alan çocukların ödüllendirildiği etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan
, Belediye Başkanı Zeki Gül
'ün eşi Halime Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih
Ağca'nın eşi Sema Ağca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in eşi Derya Yüksel, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi Fatma Kolcu, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın eşi Didem Başaranhıncal katıldı.