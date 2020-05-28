Pülümür Vadisi'ndeki yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'de koruma altında bulunan dağ keçileri, Pülümür Vadisi'nde kameralara takıldı. Dağ keçilerinin sarp ve kayalık alanlara rahatlıkla tırmanması görenleri hayran bıraktı. Öte yandan bazı keçilerin yeni doğmuş yavrularıyla birlikte doğaya çıkmaları dikkat çekti.

TUNCELİ - Tunceli 'de Pülümür Vadisi'nde yaban keçileri yeni doğmuş yavrularıyla birlikte görüntülendi.

Pülümür Vadisi'ndeki yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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