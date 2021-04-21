Putin'den Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenlerin pişman olacağı uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Putin'den Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenlerin pişman olacağı uyarısı Açıklaması

21.04.2021 15:39
Putin'den Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenlerin pişman olacağı uyarısı Açıklaması, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin uluslararası toplumun tüm katılımcıları ile iyi ilişkiler kurma niyetinin kayıtsızlık ve zayıflık olarak algılanması halinde tepkilerinin sert olacağını söyleyerek, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin uluslararası toplumun tüm katılımcıları ile iyi ilişkiler kurma niyetinin kayıtsızlık ve zayıflık olarak algılanması halinde tepkilerinin sert olacağını söyleyerek, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Manej Fuar Merkezi'nde kabine üyeleri ve Rus parlamento üyelerinin katıldığı Federal Meclis'te ülke meselelerine ve güvenliğine ilişkin konuşma yaptı.

Rusya'nın uluslararası alandaki hedeflerine değinen Putin, "Rus siyasetinin uluslararası arenadaki anlamı ve içeriği, ülkenin istikrarlı kalkınması için vatandaşlarımızın refahı ve güvenliğinin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Ülkesinin kendi çıkarlarına sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Bu çıkarları koruyoruz ve uluslararası hukuk çerçevesinde savunacağız. Dünyadaki diğer ülkeler de aynı şeyi yapıyor. Eğer birisi bunu anlamak ve diyalog kurmak istemiyor, bencil kibirli tonda konuşmayı tercih ediyor ise Rusya kendi pozisyonunu savunmak için her zaman bir yol bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ülkelerin yasa dışı yaptırım uyguladığını ve kendi istediğini güçle dayatmaya çalıştığına dikkati çeken Putin, bu tür uygulamaların tehlikeli olduğunu vurguladı.

Belarus'ta kısa bir süre önce darbe girişiminin engellendiğini anımsatan Putin, "Bu tür korkunç eylemler bile Batı tarafından kınanmıyor. Kimse bunları fark etmiyor bile. Herkes, bir şey olmamış gibi hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Batılı meslektaşlarının Rusya'nın bilgi ve siber güvenliği alanda diyalog kurma teklifini reddettiklerini söyleyen Putin, Rusya'ya karşı dostça olmayan adımların atıldığına dikkati çekti.

Putin, "Bazı ülkelerde, herhangi bir sebeple, hatta daha sık, sebepsiz Rusya'ya takılma gibi ahlaki olmayan bir gelenek oluşturuldu. Bu, kim daha fazla bağıracak şeklinde bir spor türü oldu." dedi.

"Köprüleri yakmak" isteyenlere Rusya'nın tepkisi sert olacak

Rusya'nın diğer ülkelerle iyi ilişkilerden yana olduğunu savunan Putin, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda ilişkilerimiz iyi olmayanlar da dahil uluslararası toplumun tüm katılımcıları ile en hafif tabirle, iyi ilişkiler istiyoruz. Gerçekten köprüleri yakmak istemiyoruz. Fakat eğer kim bizim iyi niyetimizi kayıtsızlık ve zayıflık olarak algılarsa, nihayetinde kendisi köprüleri yakmaya ya da havaya uçurmaya niyetlenirse, o zaman Rusya'nın tepkisinin asimetrik, hızlı ve sert olacağını bilmelidir. Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar."

Rusya'nın "kırmızı çizgileri" olduğuna dikkati çeken Putin, "Herhangi bir karar verirken sabrımız, sorumluluğumuz, profesyonelliğimiz, özgüvenimiz, haklılığımız ve sağduyumuz yeteri kadar vardır. Ama umarım hiç kimse Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi geçmeyi düşünmez. Bu çizginin nereden geçeceğini, her somut durumda biz belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus ordusu yeni silahlarla donatılıyor

Rus ordusunun iyileştirilmesi ve niteliksel olarak güçlendirilmeye devam ettiğini belirten Putin, ordunun yeni silahlarla donatıldığını anlattı. Putin, "2024 yılına kadar modern silah ve teçhizatın birliklerdeki payı yüzde 76'yı bulacak. Bu çok iyi bir gösterge." dedi.

Nükleer silaha sahip devletler arasında Rusya'nın nükleer üçleme payının bu yıl yüzde 88'i aşacağını belirten Putin, hipersonik başlığa sahip "Avangard" kıtalar arası füze ile "Peresvet" lazer sisteminin kullanıma hazır olduğunu söyledi.

"Kinjal" hipersonik füzeler ve "Kalibr" seyir füzeleriyle donatılan uçak ve gemi sayısının arttığına dikkati çeken Putin, Rusya'nın yeni nesil silahla ve nükleer silahların geliştirilmesinde lider olduğunu iddia etti.

Putin, "Bu bağlamda, Rusya, ortaklarına bir kez daha stratejik silahlar ve küresel güvenliğinin sağlanması ile ilgili konuları istişare etmeyi teklif ediyor. Bu tür müzakerelerin amacı, sadece geleneksel stratejik silahları, balistik füzeleri, ağır bombardıman uçaklarını ve denizaltıları değil, aynı zamanda tüm savunma sistemlerini kapsayan güvenlik denklemine dayalı çatışmasız bir yaşama ortamı yaratmak olabilir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'den Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenlerin pişman olacağı uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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