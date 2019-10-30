Son Dakika Haberleri: Putin: Macaristan Türk Akımı'yla enerji güvenliğini sağlayabilecek
Son Dakika Dünya Putin: Macaristan Türk Akımı'yla enerji güvenliğini sağlayabilecek

Putin: Macaristan Türk Akımı'yla enerji güvenliğini sağlayabilecek

37 dakika önce

Vladimir Putin: Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek

Putin: Macaristan Türk Akımı'yla enerji güvenliğini sağlayabilecek, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından doğal gaz alabileceğini ve bunun Macaristan'ın çıkarına olacağını söyledi.


Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ulaştırma konusunda Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

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Vladimir Putin, Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:52 
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