Son Dakika Haberleri: Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi
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Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi

1 saat önce

- Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldiDAĞISTAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'da Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi.

- Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi

DAĞISTAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'da Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne bir dizi programa katılmak üzere gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

"Müsabakayı izledim ama daha filmini izlemedim"

Gerçekleşen görüşmede Khabib Nurmagomedov'un babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov ve Dağıstan Devlet Başkanı Vladimir Vasiliev de yer aldı. Görüşmede Nurmagomedov'u defalarca kez tebrik eden Putin, boksörün filminin yapılması gerektiğini kastederek, "Khabib'in müsabakasını izledim ama daha filmini izleyemedim" dedi.

UFC hafif siklet unvan maçı öncesi İrlandalı dövüşçü Conor McGregor tarafından Müslüman olduğu gerekçesiyle hakarete uğrayan ama müsabakada Conor McGregor'a ringi dar eden Khabib Nurmagomedov tüm dünyada Müslümanlar tarafından kahraman ilan edilmişti. Nurmagomedov geçtiğimiz hafta ABD'li rakibi Dustin Poirier'i yenerek unvanını korumuştu.

Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi

Khabib Nurmagomedov, Vladimir Putin, Dağıstan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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Putin, Müslüman dövüşçü Khabib ile bir araya geldi
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