Queen'in Bohemian Rhapsody videosu YouTube'da 1 milyar izlemeyi geçen en eski şarkı oldu

Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak piyasaya 1975 yılında çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.
Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records işbirliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi.
1990'lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen'in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N' Roses'ın Sweet Child O' Mine şarkısı geliyor.
Üçüncü sırada ise a-ha'nın Take On Me isimli meşhur şarkısı 965 milyon izlenme ile bulunmakta.
90'lardan önce yapılan ve en çok izlenen 10 video klip listesi şu şekilde:
Yıl
Müzisyen
Şarkı
İzlenme sayısı
1975
Queen
Bohemian Rhapsody
1,000,894,575
1987
Guns N' Roses
Sweet Child O' Mine
965,364,543
1985
a-ha
Take On Me
915,837,667
1983
Cyndi Lauper
Girls Just Want To Have Fun
769,995,810
1983
The Police
Every Breath You Take
673,254,670
1983
Michael Jackson
Billie Jean
665,206,650
1986
Europe
The Final Countdown
658,409,253
1983
Bonnie Tyler
Total Eclipse of the Heart
618,808,774
1986
Bon Jovi
Livin' On A Prayer
599,909,601
1987
Rick Astley
Never Gonna Give You Up
582,982,09
Careless Whisper
526,066,308
Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı böylece milyarlarca defa izlenen daha yakın tarihli şarkıların sayısına yaklaşmış oldu.
Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017 yılında piyasaya çıkan Despacito adlı şarkısı 6,3 milyar izlenme ile en çok izlenen şarkı klibi.
İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı 4,3 milyar izlenme ile ikinci sırada.
İlk 10'da yer alan kimi diğer şarkılar arasında ise Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile düeti See You Again, Justin Bieber'in Sorry şarkısı ve çocuk şarkısı olmasına rağmen sosyal medyada dans figürleri açısından popüler hale gelen Baby Shark Dance şarkısı yer alıyor.
Bohemian Rhapsody'nin ulaştığı bu başarının ardından bir açıklama yayımlayan Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına teşekkür ederek bunu hayranlarıyla kutlamak istediklerini söyledi.
Böylece 'You are the Champions' adında bir proje başlatan müzisyenler, dinleyicilerinden internet sitesine girerek Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody ve A Kind of Magic şarkılarına yaptıkları videolarını yüklemelerini istedi.
Dansçılar Don't Stop Me Now, görsel sanatçılar A Kind of Magic ve müzisyenler Bohemian Rhapsody şarkılarına klip çekebilecek; bu kliplerden en başarılı bulunan üç tanesi yıl sonunda YouTube'da yayımlanacak.