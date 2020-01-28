Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi - Son Dakika

Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi

6 saat önce

Rafadan Tayfa Göbeklitepe, karakterleri Bursa'da sevenleri ile buluştu.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi, System.String[]

Rafadan Tayfa Göbeklitepe, karakterleri Bursa'da sevenleri ile buluştu.


Ekranların en sevilen çizgi dizilerinden Rafadan Tayfa'nın devam filmi 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' karakterleri Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Filmin karakterleri ilk olarak, salonda seyirciler ile bir araya geldi. Ardından filmin karakterleri imza gününde buluştu. Hayranlarına imza dağıtan karakterler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Renkli görüntülerin sergilendiği alanda, çocuklar Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine yoğun ilgi gösterdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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