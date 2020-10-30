Rafting şampiyonası Hakkarilileri mutlu etti - Son Dakika

Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının Hakkari'deki Zap Vadisi'nde gerçekleştirilmesi kent sakinlerini memnun etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteğiyle 25- 29 Ekim'de düzenlenen şampiyona, 26 kulüpten 60 takım ve 450 sporcunun katılımıyla Zap Suyu'nda yapıldı.

Kentte bir hafta boyunca renkli görüntülere sahne olan yarışların ilk kez Hakkari'de yapılması kent sakinlerini sevindirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sporcuların centilmence yarıştığını, vatandaşların da organizasyonu sahiplendiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tüm sporcuları tebrik ediyorum. İlimiz ilk defa böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Buraya gelen sporcu, antrenör ve hakemler Zap Suyu'nun bu şampiyonayı hak ettiğine dair geri dönüşler sağladılar. Şampiyonada çok güzel sonuçlar ortaya çıktı. Hakkarili rafting sporcularımız da geçen yıllara göre daha iyi bir ivme kazandı. Bu tür etkinlikleri bundan sonra daha sık yapmaya çalışacağız. Bölgemiz, coğrafyamızdan kaynaklı doğa sporlarının hemen hepsinin yapılabileceği potansiyele sahip. İlimize gelen huzurla birlikte bu tür faaliyetleri inşallah hem merkezde hem de ilçe ve köylerimizde daha fazla yapmaya çalışacağız."

Kent sakinlerinden Dılvan Demir de şampiyonanın kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini istediklerini ifade eden Demir, "Umarım güzel Zap Suyu'muzda uluslararası organizasyonlar da yapılır. Sporcuları tekrar misafir etmek isteriz. Şampiyonaya yoğun bir ilgi vardı. Çok güzel yarışları izledik. Her şey çok iyiydi. İlimizdeki sporcularımızı da milli takımda görmek isteriz." diye konuştu.

Hüseyin Dayan da bu tür etkinliklerin kent için şans olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.