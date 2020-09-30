Raftingde yarış sezonu Beytüşşebap'ta açılıyor

Raftingde yarış sezonu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde açılacak.
Türkiye Rafting Federasyonundan yapılan açıklamada, Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası'nda 1. ayak yarışlarının 8-11 Ekim tarihlerinde Habur Çayı'nda yapılacağı belirtildi.
Yarışmada "Rx", "Slalom" ve "Nehir İnişi" disiplinlerinde genel klasmanda en yüksek puanı alan ilk 3 takıma madalya ve kupa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:01 - Kaynak: AA
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