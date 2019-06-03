Ramazan Bayramı'na doğru

Bolu
Valisi Ahmet Ümit ile Belediye Başkanı Tanju Özcan Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Ümit, mesajında huzur ve bereketin doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertlik vesilesi olan ramazan ayını tamamlayıp bayrama kavuşmanın mutluluğunun tüm Türk milleti tarafından yaşandığını belirtti.
Bayram günlerinin kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı müstesna zaman dilimleri olduğu gibi aynı zamanda yüce Türk milletinin milli ve dini duygularının, birlik ve beraberlik şuurunun şekillendiği, güçlendiği özel günler olduğuna değinen Ümit, şunları kaydetti:
"Bu özel günde yakınlarımızdan başlayarak, akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret etmek, gönüllerini almak, ihtiyaçlarını gidermek ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmek hepimizin temel hedeflerimizden birisi olmalıdır."
Ümit, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temin etmek amacıyla ilgili Bakanlıklar ve diğer kurumlarca ülke genelinde, Valilikçe de Bolu özelinde her türlü güvenlik ve trafik tedbirinin en üst seviyede alındığını aktararak, "Bu sevinçli günlerimizin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan özellikle trafik kurallarına titizlikle uymaları, başkalarının haklarına saygı göstermeleri, daha hoşgörülü olmaları konularında daha hassas davranmalarını münhasıran istirham ediyorum." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Özcan
da mesajında Bolu halkının bayramını kutladı.
Bayramların, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiği, üzüntülerin yerini sevince bıraktığı, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayan Özcan, Ramazan Bayramı'nın ülkeye ve tüm dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik getirmesi temenni etti.