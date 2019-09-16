Son Dakika Haberleri: Rap yaparak matematik öğretiyor
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Rap yaparak matematik öğretiyor

34 dakika önce

Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Paris banliyösü Seine-Saint-Denis'de matematik öğretmenliği yapan Fas kökenli Redouane Abassi gençlerin motivasyonunu yüksek seviyede tutmak için sınıfta Rap şarkı söylüyor, matematik formüllerini bu şekilde öğretiyor.

Rap yaparak matematik öğretiyor, System.String[]

Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Paris'in Seine-Saint-Denis banliyösünde matematik öğretmenliği yapan Fas kökenli Redouane Abassi gençlerin motivasyonunu artırmak için sınıfta matematik formüllerini Rap şarkı söyleyerek öğretiyor.


Jean- Vigo d'Epinay-sur-Seine kolejinde ders veren 32 yaşındaki Abassi, matematiği müzikle birleştirerek 11-16 yaş arasındaki öğrencilerine sayıları ve işlemleri bu şekilde sevdiriyor. "GTİ" veya "Great Teacher İssaba" olarak da bilinen Redouane Abassi sosyal paylaşım ağı Youtube'da binlerce kez izlenen videolarında Rap şarkıları söyleyerek Yunan filozofu ve matematikçi Pisagor'a da atıfta bulunuyor. Bu yöntem öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

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Paris, Fas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:00 
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