Raphael Varane'dan Galatasaray mesajı!

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in defans oyuncusu Raphael Varane'dan sarı kırmızılılar için açıklama geldi.



İspanyol basınına konuşan Varane, "Milli aranın ardından ciddi sınavlarımız var. Galatasaray maçlarında her şeyimizi sahaya vermeliyiz. Başka şansımız yok." açıklamasında bulundu.



"MBAPPE GELİRSE SEVİNİRİM"



PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi takımında görmek istediğini de söyleyen Raphael Varane, "Mbappe ile aynı takımda oynamak harika olur. Eğer Real Madrid bir gün onun hakkında bana soru sorarsa onun hakkında olumlu şeyler söylerim." dedi.



