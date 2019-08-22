Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı
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Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.

Real Madrid, İspanya, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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