Son Dakika Haberleri: Reina Katliamı Davası'nda Hakimden Tepki: Duruşmayı Kapalı Yaptık Hiçbir Şey Anlatmadı

Reina Katliamı Davası'nda Hakimden Tepki: Duruşmayı Kapalı Yaptık Hiçbir Şey Anlatmadı

44 dakika önce

ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 58 sanık hakkında açılan davada, Abdulkadir Masharipov'un savunmasını yapmasıyla sanık savunmaları tamamlanmış oldu.

Reina Katliamı Davası'nda Hakimden Tepki: Duruşmayı Kapalı Yaptık Hiçbir Şey Anlatmadı, System.String[]
ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 58 sanık hakkında açılan davada, Abdulkadir Masharipov'un savunmasını yapmasıyla sanık savunmaları tamamlanmış oldu. Kapalı yapılan duruşmayı açan mahkeme başkanı, Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi. 

TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan davada Abdulkadir Masharipov yaklaşık 3 saat ifade verdi. Masharipov'un savunmasını tamamlamasının ardından kapalı görülen duruşmasında 3 kişi de tanık sıfatıyla dinlendi.

HAKİM: DALGA GEÇMEYİN

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara karar alarak kapalı olarak yapılan duruşmayı açtı. Mahkeme Başkanı duruşmayı açtıktan sonra Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi.  Duruşmada daha sonra sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Mahkeme Başkanı, tekrar söz verdiği Abdulkadir Masharipov'a  "Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğin bir şey?" diye sordu. Abdulkadir Masharipov ise "Yok" diye cevap verdi. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Masharipov, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi Reina'da 39 Kişiyi Katleden Abdulkadir Masharipov, Suçlamaları Reddetti

Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı! Binali Yıldırım, Samimi Sohbetiyle İzleyicileri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 22:03:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reina Katliamı Davası'nda Hakimden Tepki: Duruşmayı Kapalı Yaptık Hiçbir Şey Anlatmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]