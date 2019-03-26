Son Dakika Haberleri: Rektör Coşkun'dan Kız Yurdu ve Kütüphaneye Akşam Ziyareti

Rektör Coşkun'dan Kız Yurdu ve Kütüphaneye Akşam Ziyareti

44 dakika önce

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, eşi Rüveyda Coşkun ile birlikte Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu ve Üniversite Kütüphanesine akşam ziyaretinde bulunarak öğrencilerle hasbihal etti.

Rektör Coşkun'dan Kız Yurdu ve Kütüphaneye Akşam Ziyareti, System.String[]
Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, eşi Rüveyda Coşkun ile birlikte Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu ve Üniversite Kütüphanesine akşam ziyaretinde bulunarak öğrencilerle hasbihal etti.

Coşkun, akşam ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Coşkun ve eşi, sosyal alanları ve yemekhaneyi gezerek elleriyle yemek ikram etti. Öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Coşkun, çözümlerin kısa sürede hayata geçeceğini iletti.

Ziyaretin devamında Üniversite Kütüphanesine geçen Coşkun, akşamın geç saatlerinde ders çalışan öğrencileri tebrik etti. Kütüphaneyi gezerek öğrencilerle tek tek ilgilenen Coşkun, yanlarına oturup hizmetlerden memnun olup olmadıklarını ve önerilerini sordu. Bazı öğrenciler, keyifli sohbetin ardından Coşkun'a ders çalışırken dinledikleri müziklerden dinletti. Coşkun'u geç saatte karşılarında görmenin hoş bir sürpriz olduğunu ve ders çalışma motivasyonlarının arttığını söyleyen öğrenciler, güzel bir an yaşadıklarını ifade etti.

Bayburt Üniversitesi Külliyeleri'ni yaşayan ve günün her saatinde hizmet veren sosyal kompleksler olarak tasarladıklarını dile getiren Coşkun, öğrencilerle etkileşimlerini gündüz vakitleriyle sınırlandırmadıklarını söyledi. Coşkun, sınav haftasının tüm öğrenciler için başarılı geçmesi temennisini iletti.

Ziyaretlere Yurt Müdürü Emine Okumuş, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Emine Taş ve Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aygün Ertürk de eşlik etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Selçuk Coşkun, Rektör, Yaşam
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