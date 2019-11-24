Son Dakika Haberleri: Rektör Coşkun'dan Öğretmenler Günü mesajı
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Rektör Coşkun'dan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Coşkun'dan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Milletçe kutsal bir meslek olarak addettiğimiz öğretmenlik, tarihin ve kültürün yaşatılmasında önemli bir kılavuzdur. Milletimizin uyanış hareketinde muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve toplumlara emsal olan ilim ve kültür etiğini her nesille birlikte yeniden inşa etmek görevini üstlenen öğretmenlerimiz; aydınlık yarınlarımızın teminatları arasındadır. Milli ve manevi değerlerle mücehhez, ahlaklı ve tarih bilincini muhafaza eden, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirme misyonuyla; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve bir ömür boyu mutluluklar dilerim." - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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