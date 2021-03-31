Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek - Son Dakika

Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi "sanal müze" olacak.

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi "sanal müze" olacak. Osman Hamdi Bey'in, Lagina Antik Kenti'ndeki kazıları sırasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde 2 yılı sürekli olmak üzere 17 sene kaldığı ev, 2007'de aslına uygun restore edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı"na "Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk" projesiyle başvurdu. Kabul edilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetindeki Osman Hamdi Bey Evi'ne sanal müze kuracak. Osman Hamdi Bey'in kazı evi olarak kullandığı tarihi yapıda, o döneme ait çalışmalar ve Muğla ile ilgili bilgilerin anlatılacağı sanal gezi uygulamasında, çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulacak. Müzenin 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

Son Dakika

Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak

Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor

Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı

Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı