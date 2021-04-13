Ahlat'ta "1071 Kitap Otağı" projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kaymakamlık ile Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri kapsamında hazırlanan "1071 Kitap Otağı" projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Dernek tarafından restore edilerek sosyal faaliyetlerin düzenlendiği 1800'lü yıllardan kalan tarihi Hamdi Efendi Konağı'nda oluşturulan kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam Fikret Dağ, çok güzel bir projenin ilçede hayat bulduğunu söyledi.

"Çocuklarımıza örnek olmak istiyorsak önce kendi elimizde kitabın olması lazım." diyen Dağ, "Sadece çocuklarımıza kitap oku demekle örnek alınmıyor. 1071 Kitap Otağı projemiz kapsamında sosyal medyada da kampanya başlattık. Yurdun her tarafından kitap ulaştıranlar oldu. Bunları değerlendireceğiz. Kütüphanemizin çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise kütüphanenin yaşaması ve gençlere ışık sunması için gerekli desteği sunacaklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Samet Adıyaman da proje kapsamında Ahlat'ta 1071 Kitap Otağı adıyla kurdukları kütüphanenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Adıyaman, "Kitap otağını, restore ederek dernek binası olarak kullandığımız 1800'lü yıllardan kalma Hamdi Efendi Konağı'nda oluşturduk. Kütüphane haricinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirmesi için de geleneksel okçuluk eğitimleri verilecek. Kütüphanemiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Ergezen Ortaokulu mehteran takımının gösterisi sunmasının ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kültür ve Turizm Müdürvekili Metin Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.