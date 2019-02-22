Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı (2)
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TUTUKLANDIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu, burada çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:12 Kaynak: DHA
Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı
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