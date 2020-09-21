Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına değinen eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Mbaye Diagne için dikkat çeken sözler kullandı. Golcü isme değinen Dilmen, "Ben Fenerbahçeli olarak Diagne'nin gitmesini isterim. Önemli olan Diagne'yi tutabilmektir" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim, System.String[]

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Medipol Başakşehir- Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların golcüsü Mbaye Diagne'ye değindi.

NTV'de dikkat çeken açıklamalarda bulunan deneyimli yorumcu, "Galatasaray, perşembe akşamı 2 tane atmış Diagne'yi bekletip, Falcao ile başlıyor. Diagne bir silahtır. Ben Fenerbahçeli olarak Diagne'nin gitmesini isterim. Önemli olan Diagne'yi tutabilmektir, baktım, coşkulu girdi. O da Belçika'ya gideceğine kulübün kıymetini bilip oynamak zorunda"ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş gibi bir performans sergilediğini dile getiren Dilmen, "Galatasaray çok önemli kulüp, geçen sene en zayıf halinde gitti ve daha iyi oynayarak puan aldı. Bu sene de geçen senenin şampiyonunu, oturmuş bir kadroyu, her türlü opsiyonu olan bir takımı yendi. Galatasaray demek ki o kadar iyi oynadı ki, bu opsiyonları çok olan takımı yendi. İyi hazırlanmış, konsantrasyonu üst düzeyde, sanki Şampiyonlar Ligi oynuyormuş gibi, oyunun hiçbir dakikasında başka bir şey düşünmeyen bir Galatasaray vardı" dedi.

"PENALTI VERMEM"

Tartışmaları kararlara değinen yorumcu, "Ben tarafım. Fenerbahçeliyim. Ben kanal logosuna göre konuşmam. Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem" sözlerine yer verdi.

"FIFA HAKEMLİĞİ VERMEM"

Son olarak karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olan için görüşlerini de belirten Dilmen, "Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Bu hakem arkadaşa FIFA hakemliği vermem. Marcao'ya 2 sarı kartı vermedi" açıklamalarında bulundu.

Rıdvan Dilmen, Mbaye Diagne, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:22

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada Kadıköy'de otobüste kavga! "Pis sarhoşlar" deyip kadın yolcuyu indirmek istedi Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı "Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı         
09:23
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor         
08:55
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Koronavirüs gölgesinde tören! 72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Koronavirüs gölgesinde tören! 72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu         
06:35
Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Selin oldu Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Selin oldu         
00:34
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı         
22:13
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 09:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei