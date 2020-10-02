Çalımbay: "Türkiye için büyük savaş vereceğiz" - Son Dakika

Çalımbay: "Türkiye için büyük savaş vereceğiz"

- Çalımbay: "Türkiye için büyük savaş vereceğiz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bizim maçlarının hepsi zor olacak" "Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var" DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ellerinden geleni...

- Çalımbay: "Türkiye için büyük savaş vereceğiz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bizim maçlarının hepsi zor olacak"

"Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var"

SİVAS - DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Bizim maçlarının hepsi zor olacak. Hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz. Türkiye'nin puanları ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, hem UEFA Avrupa Ligi'nde ki grubu hem de hakem hatalarına ilişkin konuştu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda eşleştikleri; Villarreal, Qarabağ ve M. Tel-Aviv'i değerlendiren Çalımbay, "Her şeyden önce hayırlı olsun. Diğer gruplara bakarak bizim grubumuzun daha zayıf olduğunu söylüyorlar öyle bir şey yok. Buradaki takımların hepsi çok kuvvetli takımlar. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da var. Bizim maçlarının hepsi zor olacak. Hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz. Türkiye'nin puanları ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Kadromuzu da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı yaşamazsak bu gruplardan en iyi şekilde çıkacağız. Buna eminim" dedi.

"Bu gruptan çıkmaya çalışacağız"

Yeni bir takım olduklarını belirten Çalımbay, "Bu ara bizim için mükemmel oldu. Sakat arkadaşlarımızın iyileşmesi, uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımızın uyum sağlaması için bu ara iyi oldu. Bu arkadaşlarımız da hazır olduğu zaman daha iyi bir takım olacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Grubumuzdaki takımlar iyi takımlar. Maccabi Tel Aviv iyi bir takım. Her zaman şampiyonluğa oynar. Güçlü takımlarla oynayacağız. Bunun farkındayız. En iyisini yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hakemler VAR'a gitmiyor"

'Geçen hafta Ankaragücü ile oynadığımız maçta canımız biraz sıkıldı' diyen Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivasspor'un maçlarındaki pozisyonları neden görmemezlikten geliyorlar? anlamıyorum. Maçta penaltı pozisyonumuz var. Yüzde 100 penaltı. VAR'a gitmiyorlar televizyonda görünüyor. Maalesef hiçbiri VAR'a gitmiyor. Puanlarımız gidiyor o golü atsak, belki biz maçı kazanacağız. Ondan sonra da böyle sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Her şeyden önce bunu çözmemiz gerekiyor. Sivasspor'un artık iyi bir lobisi olması gerekiyor. Bu tür haksızlıklarda tepkisini göstermesi gerekiyor. Gösterilmezse bu tür sıkıntılar yaşayacağız. Taraftarlar üzülüyor. Biz üzülüyoruz. Yönetim üzülüyor, herkes üzülüyor. Benim en çok üzüldüğüm şey kimse çıkıp bir şey söylemiyor. Kimse konuşmuyor en çok buna üzülüyorum. Bizim ligde de Avrupa'da da iyi gitmemiz gerekiyor. Bize böyle haksızlıklar yapmasınlar. Bütün takımları aynı şekilde davranırsın. Diğer takımlar için saatlerce nasıl konuşuyorlarsa bizlere de zaman ayırsınlar. VAR'ı Oraya koymuşlarsa en küçük pozisyonu göstersinler" dedi.

"Çalışmalarımız bayağı sıkı geçecek"

BAY haftasını ve ardından da milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen Çalımbay, "Çift antrenmanlarla devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankaragücü ile bir hazırlık maçı yapacağız. Ankara'nın kurtuluş günü olduğu için. Ondan sonra da ligimize döneceğiz. Çalışmalarımız bayağı sıkı geçecek. Eksiği olan arkadaşlarımızı da iyi bir duruma getirmeye çalışacağız. Takımımız oynayacağımız ilk maça iyi bir şekilde sahaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var"

Son olarak taraftarların yokluğunu çok aradıklarını kaydeden Çalımbay, "Taraftarlarla oynayabilseydik şu maçları her şey daha farklı olacaktı. Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var, olursa ondan da çok memnun olacağız. Taraftarlarımızla birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

Çalımbay: Türkiye için büyük savaş vereceğiz
Çalımbay: Türkiye için büyük savaş vereceğiz
Çalımbay: Türkiye için büyük savaş vereceğiz
Çalımbay: Türkiye için büyük savaş vereceğiz
Çalımbay: Türkiye için büyük savaş vereceğiz

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Avrupa, Savaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Türkiye için büyük savaş vereceğiz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı         
00:21
Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı         
23:35
Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi         
21:53
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi         
20:39
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak         
19:19
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 00:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalımbay: "Türkiye için büyük savaş vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei