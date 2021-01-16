Rıza Çalımbay: "Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi"

16.01.2021 19:07

- Rıza Çalımbay: "Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kar yağışı nedeniyle futbola elverişli olmayan bir zeminde oynadıklarını söyleyerek, "1 puan aldığımız için mutluyuz. Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi" dedi.

- Rıza Çalımbay: "Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi"

İSTANBUL - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kar yağışı nedeniyle futbola elverişli olmayan bir zeminde oynadıklarını söyleyerek, "1 puan aldığımız için mutluyuz. Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi" dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce düşüncelerinin puan ya da puanlarla ayrılmak olduğunu dile getiren Çalımbay, "Futbola elverişli olmayan hava ve zeminde oyandık. İki takımı da tebrik ediyorum bu zemindeki mücadeleleri için. Biz düşündüğümüz şeylerden bir tanesiyle ayrılıyoruz. Onu aldığımız için mutuyuz. Bugün iki takımın da oynamasına saha ve hava şartları el vermedi. Televizyon başında izleyen insanlar mücadeleci, heyecanlı maç seyrettiler. İki takımı da tebrik ediyorum. Bu maçta futbol çok konuşmaya gerek yok. Başakşehir doldur boşalt oynadı ama böyle de oynamak gerekiyor. 1 puan aldığımız için mutluyuz. Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi" diye konuştu.

"En az 3-4 oyuncu almamız lazım"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Rıza Çalımbay, "En az 3-4 oyuncu almamız lazım. 2 bek aldık. Biri Ahmet Oğuz, diğeri de Alaaddin, Ümraniyespor'dan. Şu an ikisini aldık ama en az iki tane daha almamız lazım, araştırıyoruz. Bizden gidenler de oldu. Şu an bir şey yok ama en kısa zamanda kafamızda olan oyuncuları almamız gerekiyor" ifadelerin kullandı.

Rıza Çalımbay: Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi
Rıza Çalımbay: Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi
Rıza Çalımbay: Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi
Rıza Çalımbay: Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi

Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Saha şartları uygun olsaydı daha başka maç olabilirdi' - Son Dakika


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