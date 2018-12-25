Son Dakika Haberleri: Rize'de Bir Okulun Çatısında Yangın Çıktı

Rize'de Bir Okulun Çatısında Yangın Çıktı

31 dakika önce

Rize'de bir okulun çatısında yangın çıktı Okulda çıkan çatı yangını sonrasında öğrenciler kısa süreli panik yaşadıRİZE - Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında çıkan ufak çaplı yangın sonrası öğrenciler kısa sürelik panik yaşadı.

Rize'de bir okulun çatısında yangın çıktı
Okulda çıkan çatı yangını sonrasında öğrenciler kısa süreli panik yaşadı

RİZE - Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında çıkan ufak çaplı yangın sonrası öğrenciler kısa sürelik panik yaşadı.
Alınan bilgiye göre, yangın 15.30 sıralarında merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesinde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında meydana geldi. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir zamanda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, öğrencilerin panik yaşamasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:11 Kaynak: İHA

Denizcilik, Hasan Kemal Yardımcı, Rize, 3. Sayfa
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