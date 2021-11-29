5 katlı öğrenci yurdunun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İslampaşa Mahallesi'nde KYK Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilerin tahliye edildiği 5 katlı yurt binasının çatı katındaki alevlere müdahaleye başladı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.





ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yurt binasına gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum" dedi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Öğrenciler de "yangın var" çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

"NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKTİK"

Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, yangının çatı katından başladığını anlattı. Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi.