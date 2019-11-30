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Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
6 saat önce
Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Ardeşen ilçesinin 30 kilometre açıklarında bir balıkçı teknesinde mürettebattan Kadir Kırdemir'in (41) rahatsızlandığı ihbarını alan Rize Sahil Güvenlik (SAGET-34) Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Balıkçı teknesinin bulunduğu bölgeye giden sahil güvenlik botu, rahatsızlanan şahsı alarak Ardeşen balıkçı barınağına getirdi.
Kırdemir, barınakta hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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