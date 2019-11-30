Son Dakika Haberleri: Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika Güncel Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.


Ardeşen ilçesinin 30 kilometre açıklarında bir balıkçı teknesinde mürettebattan Kadir Kırdemir'in (41) rahatsızlandığı ihbarını alan Rize Sahil Güvenlik (SAGET-34) Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Balıkçı teknesinin bulunduğu bölgeye giden sahil güvenlik botu, rahatsızlanan şahsı alarak Ardeşen balıkçı barınağına getirdi.


Kırdemir, barınakta hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardeşen, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmurun başkenti Rize'de mahalleli susuz kaldı
Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 05:04:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]