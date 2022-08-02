Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

02.08.2022 17:13
Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Zincirliköprü köyünde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgiye ulaştı.

Belirlenen adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 tabanca fişeği, 8 sentetik uyuşturucu hap,

2 cam pipo, 3 plastik içme aparatı, 1 esrar maddesi, 10 gram esrar maddesi, 1 esrar tütün kıyma makinesi, 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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