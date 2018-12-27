Son Dakika Haberleri: Rize'de Eğitime Kar Engeli

Rize'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

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Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:51 Kaynak: AA

İkizdere, Rize, Güncel
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