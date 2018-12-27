Rize'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi.
Rize
'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere
ilçesinde eğitime yarın ara verildi.
İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:51 Kaynak: AA
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