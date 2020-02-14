Rize'de heyelan - Son Dakika
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Rize'de heyelan

6 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.

Önceki gün Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bugün de Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder'e giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelanlara karşı Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarılar ise yerini buldu. Heyelan anında güvenlik çemberi oluşturup yolu trafiğe kapatan Çamlıhemşin Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

(İHA)

Rize'de heyelan

Çamlıhemşin, Hemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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