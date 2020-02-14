Rize'de heyelan - Son Dakika

Rize'de heyelan
6 saat önce
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.
Önceki gün Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bugün de Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder'e giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelanlara karşı Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarılar ise yerini buldu. Heyelan anında güvenlik çemberi oluşturup yolu trafiğe kapatan Çamlıhemşin Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
(İHA)
Son Dakika Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti