Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 447 gram esrar ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 447 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince N.D'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 kilo 447 gram esrar, 6 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 6 cam aparat ile uyuşturucuları satışında kullanıldığı tespit edilen alüminyum folyo ve kilitli naylon poşetler ele geçirildi.

Gözaltına N.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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