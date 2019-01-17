Rize Tümsiad'dan Ekonomi Konferansı
2 saat önce
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi tarafından ekonomi üzerine konferans düzenledi.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize
Şubesi tarafından ekonomi üzerine konferans düzenledi.
TÜMSİAD Rize Şube Binası konferans salonunda düzenlenen 'TÜMSİAD Ekonomi
Sohbetleri' kapsamında 'Türkiye
'de Tarımsal Arge ve Bitkisel Kaynakların Kullanımı' konulu sunum yapıldı. Konferansa TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil in yanı sıra Memur-Sen
Rize Şube Başkanı Resul Usta, üretip patentini aldığı kapsül ballar ile adından söz ettiren Rizeli girişimci Habib Koçal, üyeler ve esnaflar katıldı.
Eski Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Yakup Kahraman ise konferansa konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini TÜMSİAD üyeleri ile paylaştı. Konferansta 'Türkiye'de tohumculuğun geldiği nokta' ve 'Tarımda arge de gelinen nokta' konularının üzerinde duruldu.
Konferansın ardından katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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