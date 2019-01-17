Son Dakika Haberleri: Rize Tümsiad'dan Ekonomi Konferansı

Rize Tümsiad'dan Ekonomi Konferansı

2 saat önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi tarafından ekonomi üzerine konferans düzenledi.

Rize Tümsiad'dan Ekonomi Konferansı, System.String[]
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi tarafından ekonomi üzerine konferans düzenledi.

TÜMSİAD Rize Şube Binası konferans salonunda düzenlenen 'TÜMSİAD Ekonomi Sohbetleri' kapsamında 'Türkiye'de Tarımsal Arge ve Bitkisel Kaynakların Kullanımı' konulu sunum yapıldı. Konferansa TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil in yanı sıra Memur-Sen Rize Şube Başkanı Resul Usta, üretip patentini aldığı kapsül ballar ile adından söz ettiren Rizeli girişimci Habib Koçal, üyeler ve esnaflar katıldı.

Eski Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Yakup Kahraman ise konferansa konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini TÜMSİAD üyeleri ile paylaştı. Konferansta 'Türkiye'de tohumculuğun geldiği nokta' ve 'Tarımda arge de gelinen nokta' konularının üzerinde duruldu.

Konferansın ardından katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Ekonomi, Rize, Ekonomi
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