Rizespor-Galatasaray Maç Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rizespor-Galatasaray Maç Biletleri Satışa Çıktı

05.02.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor ile Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu; fiyatlar 700 ile 6000 lira arasında.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP B tribün 6 bin, maraton tribün bin, kapalı tribün 900, kale arkası tribün 700, misafir tribün ise 910 liradan satışa sunuldu.

Ev sahibi takım biletlerinin Çaykur Rizespor logolu Passolig taraftar kartı ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, Çaykur Rizespor kartının yanında rakip takım veya farklı takım logolu, logosuz Passolig taraftar kartı olanların bilet satın alamayacağı belirtildi.

Açıklamada, misafir takım logolu Passolig taraftar kartına sahip olanların ise sadece misafir takım tribününden bilet satın alabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Rizespor, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor-Galatasaray Maç Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:11:20. #7.11#
SON DAKİKA: Rizespor-Galatasaray Maç Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.