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Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı - Son Dakika

Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı

21.10.2021 11:18

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Metin Baydilli ile hizmete açılan bilim merkezindeki robot arasındaki diyalog pes dedirtti. Başkan, robota "En çok kimi seviyorsun?" diye sordu, robot da programlandığı şekilde "Bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum" diye yanıt verdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde belediye tarafından yapılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı. İl protokolünün katıldığı açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AK Partili Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile merkezdeki "Ada" isimli robot orasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

- Robot: Başkanım hoş geldiniz.

- Belediye Başkanı: Ada nasılsın?

- Robot: Bomba gibiyim. Bilim merkezimiz açılıyor. Başkanım bugün çok şıksınız.

- Belediye Başkanı: Ada en çok kimi seviyorsun?

- Robot: Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum.

- Belediye Başkanı: O zaman benim için dans eder misin?

- Robot: Umarım dansımı beğenirsiniz.

CHP'Lİ AYDINLIK: MEMNUNİYET VE SEVGİ ROBOTA SORULMAZ

Bu ilginç diyaloğun sorulduğu CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi eleştirerek, "Memnuniyet ve sevgi robota sorulmaz. Başkan o soruyu Karaköprülülere sorarsa inanıyorum gerekli cevabı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp Karaköprü Narlıktır şarkısında oynattı

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Robot, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp 'Karaköprü Narlıktır' şarkısında oynattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı - Son Dakika
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