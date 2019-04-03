Son Dakika Haberleri: Roche, Spark Therapeutics Anlaşmasında Termin Süresini 2 Mayıs'a Uzattı

Roche, Spark Therapeutics Anlaşmasında Termin Süresini 2 Mayıs'a Uzattı

49 dakika önce

– Avrupa merkezli eczacılık şirketi Roche, Spark Therapeutics'in bütün hisselerini belirlenen tarihe kadar elde edemediği için söz konusu anlaşmanın termin süresini 2 Mayıs'a uzattı.

Roche, Spark Therapeutics Anlaşmasında Termin Süresini 2 Mayıs'a Uzattı, System.String[]
Avrupa merkezli eczacılık şirketi Roche, Spark Therapeutics'in bütün hisselerini belirlenen tarihe kadar elde edemediği için söz konusu anlaşmanın termin süresini 2 Mayıs'a uzattı.

Roche'nin, Spark'a Şubat ayında yaptığı satın alma teklifi kapsamında Spark hissedarlarına, hisse başına 114.50 dolardan olmak üzere hisselerini Roche'ye satmaya çağırmıştı. Söz konusu satış için belirlenen son gün olan Çarşamba günü, Roche'nin Spark hisselerinin yalnızca yüzde 29.4'ünü satın almış olması sebebiyle, sürecin tamamlanması için son tarih 2 Mayıs olarak değiştirildi. Roche'den yapılan açıklamada, diğer bütün hüküm ve koşulların aynı kalacağı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin gelişmeler, Roche'nin piyasadaki İsviçre merkezli rakibi Novartis'in IFM Tre'yi Bristol-Myers Squibb Co'dan satın aldığı haberlerinin ardından geldi. Novartis'in IFM Tre için ödeyeceği miktar henüz açıklanmadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:07 Kaynak: DHA

Avrupa, Söz, Ekonomi
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