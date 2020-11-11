Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

11.11.2020 02:52

Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı Rögarda cansız bedenleri bulunan yaşlı çifti çocukları teşhis etti Pınarlı Köyü Muhtarı Kemal Yıldırım: "Kendi haline insanlardı" Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu.

Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Rögarda cansız bedenleri bulunan yaşlı çifti çocukları teşhis etti

Pınarlı Köyü Muhtarı Kemal Yıldırım: "Kendi haline insanlardı"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu. Yaşlı çiftin tanınmaz haldeki cansız bedenlerini çocukları teşhis etti.

Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaklaşık 16 gün önce evlerinden kaybolan ve kaçırıldıkları düşürülen Cevdet ile Zeliha Uysal'ın köye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki sulama kanallarının rögarında ölü olarak bulundu. Öldürüldükleri öne sürülen yaşlı çiftin cansız bedenleri Dinar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.

Köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, dinlenmek için oturduğu kuyunun yakınında kötü kokuları fark edince 2 metrelik rögarı inceledi ve yaşlı çiftin cesedi ile karşılaştı. Korkmaz, durumu Jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde cesetlerin üzerinin taşlarla örtülü olduğu görüldü. Yaşlı çiftin yüzleri tanınmaz halde olduğundan kimlik tespitini çocukları yaptı.

Köy Muhtarı Kemal Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetlerinin çalışması ile yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu. Her zaman kendi hallerinde yaşayan insanlardı. Kimseye zararları olmazdı. Bahçelerinde vakit geçirip yetiştirdikleri ürünleri pazarlarda satarlardı" dedi.

Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Kemal Yıldırım, Pınarlı, Afyon, Dinar, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rögardan gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika


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