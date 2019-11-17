Son Dakika Haberleri: Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu (2)
Son Dakika Güncel Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu (2) - Son Dakika

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu (2)

6 saat önce

ŞEHİT HALİL YOĞURT TOPRAĞA VERİLDİBarış Pınarı Harekatı sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra şehit olan Halil Yoğurt için cenaze töreni düzenlendi.

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu (2), System.String[]

ŞEHİT HALİL YOĞURT TOPRAĞA VERİLDİ

Barış Pınarı Harekatı sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra şehit olan Halil Yoğurt için cenaze töreni düzenlendi. Akçakale ilçesine bağlı İbnisina Mahallesi'ndeki İbnisina Cami'sinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Akay, Halil Özcan, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi ile Yoğurt'un ailesi ve halk katıldı. Şehit Yoğurt'un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Yoğurt'un cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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