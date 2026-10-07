Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'ye katılması beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan rozet töreni öncesi dikkat çeken bir hamle geldi. Sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesaplarından takibe aldı.

AK Parti'ye katılacağı yönündeki gelişmelerle siyaset gündeminin odağına yerleşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan beklenen resmi katılım öncesi yeni bir adım geldi. Tugay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya platformları üzerinden takip etmeye başladı.

ROZET TÖRENİ ÖNCESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAKİBE BAŞLADI

Sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden ve bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takılması beklenen Cemil Tugay'ın bu hamlesi, geçiş sürecinin dijital alandaki ilk yansıması olarak değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra yaşanacak siyasi değişimin arifesinde gelen bu sosyal medya adımı, tarihi katılım töreni öncesi siyasi kulislerin dikkatinden kaçmadı.

Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
İzmir Büyükşehir BelediyesiRecep Tayyip ErdoğanSosyal MedyaCemil TugayAK PartiGüncelGündemMedyaSon Dakika

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Derileri çürüyor sandılar Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu 7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:18
Sıra geldi Kaan Ayhan’a Sadece 1 dakika oynamıştı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:32
Okan Buruk’tan radikal karar Bu sezon 2. kez olacak
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
09:41
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:34:09. #7.13#
SON DAKİKA: Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei