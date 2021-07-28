Rus ve ABD heyetleri stratejik istikrarı görüştü - Son Dakika

Rusya ve ABD heyetlerinin stratejik istikrar konusunda toplantı yaptığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya ve ABD'nin vardıkları anlaşmaların devamı niteliğinde, stratejik istikrar konusunda Rus-Amerikan diyaloğunun yeni tur toplantısı yapıldı.

Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlık ettiği toplantıda, iki ülkenin stratejik istikrar, silahların kontrolü ve risklerin azaltılmasına yönelik önlemler konularında yaklaşımları ele alındı.

"Toplantı yapıcı ve bundan memnunuz"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, toplantının yapıcı olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İki ülke arasında silahların kontrolü alanında krizin oluştuğuna dikkati çeken Ryabkov, "ABD, yapıcı diyaloğa hazır. Bu, çok olumlu bir nokta. Toplantıya, ABD'nin tüm kurumlarını temsil eden bir heyet katıldı." dedi.

Ryabkov, "Önemli konularda görüş ayrılıklarımız olduğu sonucuna vardık. Kesiştiğimiz konuları da bulduk ve bunları geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Siber güvenlik alanında ABD ile etkileşimde olduklarını belirten Ryabkov, bu alandaki diyaloğu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

İngiltere, Fransa ve Çin'in Rusya ile ABD arasında stratejik istikrar konusundaki görüşmelere dahil olmaya hazır olmadıklarına dikkati çeken Ryabkov, "Ancak sonraki görüşmelerde İngiltere ve Fransa'nın nükleer potansiyel konularının dikkate alınması, bizim için önceliktir." ifadelerini kullandı.

ABD ile yeni tur toplantının eylül sonunda gerçekleşeceğini belirten Ryabkov, bu toplantıya hazırlanacaklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Putin ve Biden Cenevre'de görüşmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüştü.

Putin ve Biden'ın yayımladığı ortak bildiride di nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilmiş, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edilmişti.