Son Dakika Haberleri: Rusya'da Uçak Kazası: 2 Ölü

Rusya'da Uçak Kazası: 2 Ölü

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Tupolev Tu-22M tipi uçağın sert bir iniş gerçekleştirdiğini, uçaktaki 2 personel hayatını kaybederken 2 pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Rusya'da Uçak Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, Tupolev Tu-22M tipi uçağın sert bir iniş gerçekleştirdiğini, uçaktaki 2 personel hayatını kaybederken 2 pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Tupolev Tu-22M tipi bir bombardıman uçağının gerçekleştirdiği sert iniş sonucu kaza yaşandığını açıkladı. Bakanlık uçaktaki 2 personelin hayatını kaybettiğini ve 2 pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "22 Ocak'ta, bir Tupolev Tu-22M Murmansk bölgesinde planlanmış bir uçuşunu tamamladıktan sonra, ağır kar yağışı sonucu sert bir iniş gerçekleştirdi. Raporlara göre 2 pilot gerekli yardıma ulaşabilecekleri sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. 2 personel ise hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

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