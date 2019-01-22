Rusya'da Uçak Kazası: 2 Ölü
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Tupolev Tu-22M tipi uçağın sert bir iniş gerçekleştirdiğini, uçaktaki 2 personel hayatını kaybederken 2 pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Rusya
Savunma Bakanlığı, Tupolev Tu-22M tipi uçağın sert bir iniş gerçekleştirdiğini, uçaktaki 2 personel hayatını kaybederken 2 pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Tupolev Tu-22M tipi bir bombardıman uçağının gerçekleştirdiği sert iniş sonucu kaza yaşandığını açıkladı. Bakanlık uçaktaki 2 personelin hayatını kaybettiğini ve 2 pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "22 Ocak'ta, bir Tupolev Tu-22M Murmansk bölgesinde planlanmış bir uçuşunu tamamladıktan sonra, ağır kar yağışı sonucu sert bir iniş gerçekleştirdi. Raporlara göre 2 pilot gerekli yardıma ulaşabilecekleri sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. 2 personel ise hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:35 Kaynak: İHA
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