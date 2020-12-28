Son dakika haberleri: Rusya'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 28 gözaltı
28.12.2020 11:51
Son dakika dünya haberi: ? Rusya'da güvenlik güçleri yasa dışı silah restorasyonu ve ticareti yapan gruplara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.
? Rusya
'da güvenlik güçleri yasa dışı silah restorasyonu ve ticareti yapan gruplara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. 28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Rusya Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, 10 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 11 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı, çok sayıda tabanca, kalaşnikof uzun namlulu silah, el bombası, makineli tüfek ve havan topunun ele geçirildiği ifade edildi.Yer altı atölyelerinde 24 hafif makineli tüfek, 23 tüfek, 57 tabanca ve çeşitli kalibreli 15 havan topu bulundu. Yeraltı atölyelerinde hazırlanan silahların Rusya'da ve yurt dışında satıldığı belirtilen açıklamada, yasa dışı silah restorasyonu ve mühimmat imalatı yaptığı belirlenen 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
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