Üye Girişi
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - Son Dakika

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

22.06.2021 06:58

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.

Buna göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanına indi.

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Gün içinde Rusya'dan Türkiye'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Yolculardan Oleg Uvanov, Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum." dedi.

Alexandra Donskaya da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.

Viktorina Zeiena da Türkiye'de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Antalya, Türkiye, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı 01:45 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 01:21 Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Şili Milli Takım'ı cinsel ilişki partisi skandalıyla sarsıldı! Eski Beşiktaşlı Medel de olayların içinde 00:44 Şili Milli Takım'ı cinsel ilişki partisi skandalıyla sarsıldı! Eski Beşiktaşlı Medel de olayların içinde
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi 23:16 Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor 21:47 Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım 19:05 Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 16:14 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti         
06:59
AK Parti anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti'de yükseliş var, MHP baraj altı AK Parti anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti'de yükseliş var, MHP baraj altı         
01:35
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım         
00:59
Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
23:47
Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi         
22:03
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var         
19:13
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar         
18:54
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 07:54:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement