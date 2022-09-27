Kazakistan'a 21 Eylül'den bu yana Rusya'dan 98 bin kişi geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 98 bin Rus vatandaşı Kazakistan'a giriş yaptı.

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, başkent Astana'da düzenlenen basın toplantısında, Rusya'dan ülkeye göç edenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmetcanov, 21 Eylül'den bu yana Kazakistan'a 98 bin Rus vatandaşının geldiği bilgisini paylaştı.

Aynı dönemde 64 bin 234 Rusya vatandaşının ülkeden ayrıldığını da kaydeden Ahmetcanov, "Kazakistan'a son 9 ayda Rusya'dan 1 milyon 700 bin Rus vatandaşı giriş yaptı." dedi.

Bakan Ahmetcanov, oteller başta olmak üzere yabancılara ev kiralayan vatandaşların üç gün içinde yetkili kurumlara bildirmesi gerektiğini aksi takdirde para cezasına tabi tutulacakları duyurusunu yaptı.

Tokayev, durumu Rusya ile görüşecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de söz konusu durumu Rusya ile görüşeceğini belirtti.

Tokayev, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin korunmasına dikkati çekerek "Bu siyasi ve insani bir konu. Bu zor durumda her şeyden önce insanlığı, sabrı ve düzeni göstermek gerekir. Bizde kriz veya panik yok. Hükümet görevini yapmalı. Yurt dışından gelenlere yardım sağlanacak ancak onlar herhangi bir devlet önceliğine sahip olamayacaklar." ifadelerini kullandı.