Rusya, Ukrayna'ya İHA Fabrikası Saldırısı Düzenledi

24.01.2026 13:29
Rusya, Kiev'in sivil hedeflerine terör saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki İHA fabrikalarını vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemleri"ne karşı Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) fabrikasını ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece İHA üretim fabrikasına ve Ukrayna'nın askeri sanayisi için kullanılan enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

13:49
