Rusya ve Japonya koronavirüsü 30 dakikada tespit eden test sistemi geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya ve Japonya koronavirüsü 30 dakikada tespit eden test sistemi geliştirdi - Son Dakika

Rusya ve Japonya koronavirüsü 30 dakikada tespit eden test sistemi geliştirdi

6 saat önce

Rusya'da faaliyet gösteren Rus Direkt Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Japonya ortak girişimiyle, koronavirüsü (Covid-19) 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

Rusya ve Japonya koronavirüsü 30 dakikada tespit eden test sistemi geliştirdi, System.String[]

Rusya'da faaliyet gösteren Rus Direkt Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Japonya ortak girişimiyle, koronavirüsü (Covid-19) 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. Test sisteminin geniş toplulukların hizmetine Nisan 2020'de sunulacağı ifade edildi.

Merkezi Moskova'da bulunan Rus Direkt Yatırım Fonu, Japonya ile birlikte kanda koronavirüsü tespit eden bir testi içeren sistem geliştirdiklerini açıkladı. RDIF, sistemi 'Akıllı Amplifikasyon (SmartAmp) izotermal moleküler tanı yöntemi' olarak tanımladı. Bu hızlıs test sisteminin Nisan 2020 tarihinde geniş kitlelerin kullanımına sunulacağı ifade edildi. Basın açıklamasında sistemin, 30 dakikada tanı koyabileceği, geniş laboratuvarlarda olduğu kadar küçük mobil taşınabilir laboratuvarlarda da kullanılabileceği açıklandı. RDIF ayrıca koronavirüs salgını ilk başladığında araştırmalarına başladığını ve Şubat ayında araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere ilk koronavirüs test örneklerinin Çin'den getirildiği ifade edildi. Bahsi geçen bu test örneklerinin canlı virüs üzerinde gerçekleştirilen test örnekleri olduğu vurgulandı. RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriev basın bildirisinde yaptığı açıklamada salgının ilk başından itibaren RDIF ve uluslararası ortaklarının en etkili teknoloji ve metotları araştırdığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RDIF Ceo Kirill Dmitriev arşiv görüntüsü


Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
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