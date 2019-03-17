Son Dakika Haberleri: Ryan Donk: İlk Yarı İyi Oynamadık

Ryan Donk: İlk Yarı İyi Oynamadık

1 saat önce

sorularını yanıtladı.

Ryan Donk: İlk Yarı İyi Oynamadık, System.String[]
sorularını yanıtladı. Maçın çok zor geçtiğini söyleyen Donk, "Çok zordu çünkü ilk yarı iyi oynamadık. Topu tutamadık bu yüzden 2-0 geriye düştük. İlk golü bulduktan sonra harika hissettik ve 'Geri dönebiliriz' dedik. 2'nci golü bulduktan sonra 3'üncü golü bulmak için savaştık ve sonra Feghouli harika bir gol attı" dedi.

Kontratının uzamasıyla ilgili gelen soruya Donk, "Güzel bir zafer aldık, bir sezon daha kontratımın uzaması da güzel" yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir ile aralarındaki şampiyonluk yarışına da değinen Ryan Donk, "Bugün takıldılar. Biz onların üzerinde daha fazla baskı kurduk ama tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

Ryan Donk, Spor
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