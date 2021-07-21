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Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika

Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI

21.07.2021 16:09

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracı, girdiği virajda 7 metrelik şarampole yuvarlandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracı, girdiği virajda 7 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, Suriye uyruklu kişi öldü, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Araçta, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI

Suriye, Alanya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika


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