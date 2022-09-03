Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, tarihi çarşı bölgesinde bulunan Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etti.

Safranbolu evleri arasında önemli bir yer tutan ve 19'uncu yüzyıl başlarında yapılan 2 katlı Kaymakamlar Gezi Evi, aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini karşılayabilme özelliği taşıyor.

Selamlık ve harem olarak ikiye ayrılan Kaymakamlar Gezi Evi'nde, evdeki selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolap ilgi çekiyor.

Kaymakam Yazıcı, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de, Safranbolu sokaklarının bir benzerinin olmadığını belirten Yazıcı, "2019'da yaklaşık 100 bin turist Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etmiş. Biz Safranbolu'nun değerlerini daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz. Safranbolu'da turizm çeşitliliği çok fazla. Turizmde katma değeri artıracak projeler hazırlamak istiyoruz. Safranbolu'yu dış dünyaya iyice açmalıyız. Safranbolu çok iyi korunmuş." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, herkesi Safranbolu'nun güzelliklerini görmeye davet etti.

Ziyarette, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Gökhan Kara da yer aldı.