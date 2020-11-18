Sağanak yağış akşam saatlerinde de etkili oldu, E-5'te araç takla attı - Son Dakika

Sağanak yağış akşam saatlerinde de etkili oldu, E-5'te araç takla attı

- Sağanak yağış akşam saatlerinde de etkili oldu, E-5'te araç takla attı Kent genelinde akşam saatlerinde de sağanak yağış etkili olurken Taksim ve çevresinde vatandaşlar yağmurdan sığınmaya çalıştı.

- Sağanak yağış akşam saatlerinde de etkili oldu, E-5'te araç takla attı İSTANBUL - Kent genelinde akşam saatlerinde de sağanak yağış etkili olurken Taksim ve çevresinde vatandaşlar yağmurdan sığınmaya çalıştı. Yağış sonrası Büyükçekmece E-5'te de bir araç takla attı. Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde de sağanak yağış etkili oldu. Beyoğlu Taksim çevresinde vatandaşlar yağıştan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Sağanak yağmur nedeniyle Büyükçekmece E-5 karayolunda da bir araç kayarak takla attı. Sürücüsü yaralandı.

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