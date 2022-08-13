Sağlık Bakanı Koca: "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter"

13.08.2022 21:43
Sağlık Bakanı Koca: "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter' - Son Dakika

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