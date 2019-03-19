Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle...
58 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA
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