Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle...

58 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA

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