Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Kızamık Vaka Sayısının Avrupa'ya Oranla Yüzde 1'in...
2 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye
'deki kızamık vaka sayısının Avrupa
'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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